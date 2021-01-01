Manchester City'nin 200 milyon sterlinlik planı

İngiliz devi, Jack Grealish ve Erling Haaland için 200 milyon sterlini gözden çıkardı.

Manchester City, iki önemli transfer yapmayı planlıyor. İngiliz ekibi, Aston Villa'nın başarılı orta saha oyuncusu Jack Grealish ve Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester City bu iki transfer için yaklaşık 200 milyon sterlin harcayarak büyük bir güç gösterisi yapacak.

Erling Haaland'ın, sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklanan Sergio Agüero'nun yerini doldurması bekleniyor.

Jack Grealish bu sezon ne yaptı?

Aston Villa altyapısından yetişen İngiliz orta saha, özellikle bu sezon sergilediği performansla parmak ısırtıyor. Jack Grealish, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 23 karşılaşmaya çıktı.

25 yaşındaki orta saha, söz konusu 23 maçta rakip filelere 7 gol bırakıp 12 de asist yaparak 18 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Jack Grealish, 7 golün altısını İngiltere Premier Lig'de atarken birini ise FA Cup'ta kaydetti.

Erling Haaland ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Haaland'ın transferine en yakın takımlar arasında Real Madrid ve Barcelona gösteriliyor. Bununla birlikte Premier Lig'den Manchester City dışında Chelsea de yıldız futbolcunun transfer olabileceği takımlar arasında yer alıyor.

PSG, Kylian Mbappe'nin olası ayrılığı durumunda Fransız yıldızın yerini Haaland ile doldurabilir. Ayrıca Dortmund'un rakibi Bayern Münih de Haaland yarışına sonradan katılabilir.

Norveçli oyuncu, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla toplamda 31 maçta 33 gol atıp 8 assit yaptı ve 41 gole direkt katkıda bulundu.