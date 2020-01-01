Manchester City'den Messi atağı

İngiltere Premier Lig ekibi, Arjantinli yıldız için ne gerekiyorsa ödemeye hazır.

'nın son üç sezon özellikle Avrupa'daki başarısızlıklarının ardından kulüple olan bağları zayıflayan 'nin, Katalan ekipten ayrılabileceği ihtimali konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz aylarda Eric Abidal ile sorunlar da yaşayan Arjantinli yıldızın talipleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Mirror'ın haberine göre , Messi'yi transfer etmek için bütün kaynakları kullanma kararı aldı.

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İngiliz ekibin, Messi'nin serbest kalma bedeli olan 701 milyon euroyu ödeyebileceği ifade edilirken, finansal açıdan zor bir dönemden geçen Barcelona'nın daha düşük bir miktarı da kabul edebileceği belirtildi.

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 8-2'lik yenilgisiyle veda etmesi ve Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin bir kez daha çeyrek finalde elenmesi nedeniyle Guardiola-Messi ikilisinin bir araya gelmesi için şartlar olgunlaşmaya başladı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 41 maça çıkan Lionel Messi, 28 gol ve 24 asist kaydetti.