Manchester City'den genç yetenek transferi
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Kulüpler arasındaki anlaşma Alianza Lima’nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruldu.
Yapılan açıklamada Aguilar’ın 18 yaşına gireceği 5 Mayıs 2021’de Manchester City’ye katılacağı ifade edildi.
Kendisine Dani Alves’i örnek aldığını söyleyen Aguilar, “Manchester City’ye gitmek kariyerim için büyük bir adım olacak. Beni transfer ettikleri için mutluyum” dedi.
Manchester City, Aguilar için Alianza Lima’ya yetiştirme bedeli ödeyecek. Alianza Lima ayrıca futbolcunun bir sonraki satışından da pay alacak.
Aguilar genç yaşına karşın bu sezon Alianza Lima ile 9 resmi maça çıktı.