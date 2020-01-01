Manchester City'de Sterling şoku
İngiliz futbolcu yaşadığı arka adele sakatlığı nedeniyle 9 Şubat Pazar günü oynanacak West Ham maçında forma giyemeyecek.
Manchester City, Premier Lig'in 25. haftasında Tottenham'a 2-0 mağlup olmuş, Raheem Sterling ise 84. dakikada yerini Bernardo Silva'ya bırakmıştı.
Yapılan kontrollerden sonra 25 yaşındaki futbolcunun arka adelesinde yaşadığı sakatlık doğrulanırken, sahalara ne zaman döneceği ise merak konusu olmaya başladı.
Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, kontroller sonucu Raheem Sterling'in sol arka adelesinde zorlanma meydana geldiği belirtilirken, West Ham United karşılaşmasında forma giyemeyeceği ifade edildi.
Genç oyuncu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 23 maçta 11 gol kaydetti.
Manchester City 22 Şubat'ta Leicester City ile, 26 Şubat'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacak.