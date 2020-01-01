Manchester City'de Sterling şoku

Manchester City'li futbolcu Raheem Sterling, yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını West Ham mücadelesinde yalnız bırakacak.

'de Raheem Sterling şoku yaşanıyor.

İngiliz futbolcu yaşadığı arka adele sakatlığı nedeniyle 9 Şubat Pazar günü oynanacak West Ham maçında forma giyemeyecek.

Manchester City, Premier Lig'in 25. haftasında 'a 2-0 mağlup olmuş, Raheem Sterling ise 84. dakikada yerini Bernardo Silva'ya bırakmıştı.

Yapılan kontrollerden sonra 25 yaşındaki futbolcunun arka adelesinde yaşadığı sakatlık doğrulanırken, sahalara ne zaman döneceği ise merak konusu olmaya başladı.

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Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, kontroller sonucu Raheem Sterling'in sol arka adelesinde zorlanma meydana geldiği belirtilirken, karşılaşmasında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Genç oyuncu bu sezon Premier Lig'de çıktığı 23 maçta 11 gol kaydetti.

Manchester City 22 Şubat'ta ile, 26 Şubat'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak.