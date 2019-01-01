Manchester City'de Sergio Agüero şoku!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea maçında sakatlanan Sergio Agüero'nun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Agüero birkaç maç sahalardan uzak kalacak. Aramıza ne zaman döneceğini şu an bilmiyoruz. Tendonunda bir problem var. Manchester United derbisinde de forma giyemeyecek." dedi.
Agüero'nun eksikliğini hissedeceklerini belirten Guardiola, şöyle devam etti: "Bazı sakatlık sorunları yaşıyoruz ama Agüero'nun pozisyonunda görev yapabilen Gabriel Jesus ve Raheem Sterling'e sahibiz. Şimdilik bir süre Agüero'dan uzak kalacağız."
Premier Lig'de 7 Aralık'ta Manchester United ile karşılaşacak olan Manchester City, öncesinde ise sırasıyla Newcastle United ve Burnley'e konuk olacak.
Agüero bu sezon şu ana kadar Manchester City forması altında çıktığı 16 resmi maçta 13 gol atıp 2 de asist yapmıştı.