Manchester City'de Sergio Agüero şoku!

Chelsea maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Arjantinli golcüden Manchester City'ye kötü haber geldi...

Teknik Direktörü Pep Guardiola, maçında sakatlanan Sergio Agüero'nun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Agüero birkaç maç sahalardan uzak kalacak. Aramıza ne zaman döneceğini şu an bilmiyoruz. Tendonunda bir problem var. derbisinde de forma giyemeyecek." dedi.

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Agüero'nun eksikliğini hissedeceklerini belirten Guardiola, şöyle devam etti: "Bazı sakatlık sorunları yaşıyoruz ama Agüero'nun pozisyonunda görev yapabilen Gabriel Jesus ve Raheem Sterling'e sahibiz. Şimdilik bir süre Agüero'dan uzak kalacağız."

Premier Lig'de 7 Aralık'ta Manchester United ile karşılaşacak olan Manchester City, öncesinde ise sırasıyla ve 'e konuk olacak.

Agüero bu sezon şu ana kadar Manchester City forması altında çıktığı 16 resmi maçta 13 gol atıp 2 de asist yapmıştı.