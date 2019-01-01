Manchester City'de sakatlık şoku

Premier Lig'in 35. haftasında sahasında Tottenham'ı 1-0 mağlup eden Manchester City'de Kevin De Bruyne, sakatlanarak oyundan alındı.

Bu sezon sık sık sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, karşısında ilk yarıda sakatlanarak oyundan alındı. Yerine ise Fernandinho girdi.

Belçikalı yıldız futbolcu, bu sezon yalnızca 5 karşılaşmada 90 dakika forma giyebildi. Dizindeki ve hamstring kasındaki sakatlıkları nükseden De Bruyne, bu sezon 26 maç kaçırdı.

Geçtiğimiz sezon etkileyici bir performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncu, 37 maçta 8 gol atıp 16 asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olmuştu.

Oyuncunun sakatlığının ne derece ciddi olduğu ve sahalara ne zaman döneceği ise henüz belli değil.