Manchester City'de Laporte 6 ay yok

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'de Fransız savunma oyuncusu Aymeric Laporte, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

'nin 25 yaşındaki stoperi Aymeric Laporte, 31 Ağustos'ta oynanan maçında sakatlanmış ve 37. dakikada sedye ile oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Norwich City maçı öncesi basın toplantısında konuşan Pep Guardiola, Laporte'un 6 aya kadar sahalardan uzak kalacağını bizzat açıkladı.

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İspanyol çalıştırıcı, kadronun önemli oyuncularından olan Laporte'un ne kadar süre oynayamayacağı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Çok değil, 5-6 ay... Gelecek yıl Ocak veya Şubat'a kadar."

Aynı durumun Alman kanat oyuncusu Leroy Sane için de geçerli olduğu düşünülüyor. Sezon başlamadan ile oynanan Community Shield maçında dizinden sakatlanan Sane, operasyon geçirerek tedaviye alınmıştı. Transfer sezonu 'e gideceği konuşulan 23 yaşındaki futbolcunun da uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan bir başka isim ise Benjamin Mendy. Oyuncunun sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Guardiola, "Mendy iyi, dizi iyiye gidiyor ve önümüzdeki maçlarda oynamasını umuyoruz. Oynamaya hazır olduğundan emin olmak istiyoruz ve dikkatli davranıyoruz" şeklinde konuştu.