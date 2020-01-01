Manchester City'de Gimenez şaşkınlığı

Atletico Madrid cephesinden gelen "Teklif geldi, reddettik" iddiaları Manchester City'de şaşkınlık yarattı.

, 'de forma giyen savunma oyuncusu Jose Gimenez için 78 milyon euro'luk teklifte bulunduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

İspanyol ekibinin başkanı Enrique Cerezo'nun El Transistor'a verdiği demeçte "Gimenez için Man City'den teklif aldık ama kendisi bizim için müthiş bir futbolcu. Müthiş oyuncuları takımımızda tutmak istiyoruz." sözlerini kullanmıştı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre ise Manchester City, 25 yaşındaki Uruguaylı futbolcu için Atletico Madrid'e herhangi bir teklifte bulunmadı.

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Gimenez, 'den Kalidou Koulibably ve 'dan Jules Kounde ile birlikte Manchester City'nin transfer listesinde yer alan oyunculardan biri ancak City'nin bu isimler için henüz resmi bir girişimde bulunmuşluğu yok.

Koulibaly bu yaz City'nin en önemli transfer önceliğiydi fakat İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sevilla ise Kounde için yapılan teklifi reddetti.

Pep Guardiola, 2019-20 sezonunda Vincent Kompany'nin yokluğunda savunmada yaşadığı sıkıntıların tekrarlanmaması için bu bölgeye takviye istiyor. City yaz döneminde 'tan Nathan Ake'yi kadrosuna kattı ama bu bölgedeki bir diğer isim olan Eric Garcia'nın 'ya gitme ihtimali nedeniyle kulüp stoper arayışlarını sürdürüyor.