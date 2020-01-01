Manchester City'de Gabriel Jesus ve Kyle Walker pozitif!

Manchester City oyuncuları Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

, resmi sitesinden Gabriel Jesús ve Kyle Walker'ın Kovid-19 testelerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Her iki ismin de hızlı bir iyileşme içinde olduğunu belirten açıklamda, oyuncuların protokol gereği 15 gün boyunca izole edileceği vurgulandı. Ayrıca kulüp çalışanlarından iki kişinin daha testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Haberin devamı aşağıda

İngiltere futbolunda fikstürün en sıkışık olduğu dönemde her iki oyuncusunu kaybeden Pep Guardiola, önümüzdeki dört maça Jesus ve Walker'dan yoksun olarak çıkacak.

Daha fazla takım

Manchester City 15 gün içinde , ve ile üç Premier Lig maçı oynayacak. Ayrıca Lig Kupası yarı finalinde de ezeli rakibi ile bir derbi maça çıkacak..

23 yaşındaki santrfor Gabriel Jesus, özellikle Sergio Agüero'nun sakatlığı sebebiyle bu sezon daha fazla şans bulmuştu. Brezilyalı oyuncu, sezon başından bu yana 11 maça çıktı ve dört gol kaydetti. İstikrar abidesi sağ bek Kyle Walker ise bu sezon Manchester City forması altında 19 resmi maça çıktı. İngiliz oyuncu, Rodri ve Sterling'den sonra takımın en çok karşılaşmada forma giyen üçüncü oyuncusu konumunda.