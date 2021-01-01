Manchester City'de bir pozitif vaka daha: Eric Garcia
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Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti. 2020 yılının son günlerinde de aynı takımdan Kyle Walker ve Gabriel Jesus'un testleri pozitif çıkmıştı. İki oyuncunun izolasyon süreci devam ediyor.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Eric Garcia, 7 resmi maçta forma giymişti. 19 yaşındaki oyuncu Barcelona'nın transfer gündeminde yer alıyor.