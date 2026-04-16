Manchester City ve Guardiola, 50 milyon avroluk transferden veda ediyor

Premier Lig'de ikinci sırada yer alan Manchester City, Perşembe günü yaptığı açıklamada Bernardo Silva'nın bu sezonun sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı. 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Etihad Stadyumu'ndan bedelsiz olarak ayrılacak. Silva için yıllar önce 50 milyon euro ödenmişti.

2017 yılında transfer edilen Silva, neredeyse dokuz yıl sonra 451 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, altı lig şampiyonluğu, iki FA Cup ve 2023'teki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere tam 19 kupa kazandı. En son kazandığı kupa, Arsenal'i yenerek elde ettiği EFL Cup oldu.

"Bernardo, Pep Guardiola'nın takımı hem Premier Lig şampiyonluğu hem de FA Cup'ta hala büyük şansa sahip olduğu için, City'deki kalan süresinde daha fazla kupa kazanmaya odaklanacak. Kısacası, haklı olarak City'nin tüm zamanların en iyi ve en sevilen oyuncularından biri olarak hatırlanacak," diye yazıyor kulübün internet sitesindeki açıklamada.

Silva, Instagram sayfasında içten bir teşekkür mesajı paylaştı. ''Dokuz yıl önce buraya geldiğimde, küçük bir çocuğun hayalini takip ediyordum. Hayatta başarılı olmak, büyük işler başarmak istiyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana bundan çok daha fazlasını verdi, hayal bile edemeyeceğim kadar fazlasını.''

"Birlikte kazandıklarımız ve başardıklarımız, kalbimde sonsuza kadar saklayacağım bir miras. Centurions, ulusal dörtlü, Treble, Four In A Row ve daha fazlası. Fena değildi," dedi son derece başarılı orta saha oyuncusu.

Silva, Pep Guardiola ve takım arkadaşlarına son derece minnettar. “Kulübe, Pep’e, teknik ekibe ve son dokuz yıldır birlikte olduğum tüm takım arkadaşlarıma: tüm güzel anılar için ve bu yolculuğun bir parçası olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Her gün antrenman sahasında yarattığımız atmosfer, bana evimdeymiş gibi hissettirdi ve büyük bir ailenin parçası olduğumu hissettirdi. Gelin, son haftaların tadını birlikte çıkaralım ve bu sezonun bize sunacağı şeyler için mücadele edelim."