Manchester City, cumartesi günü üst üste üçüncü Premier League yenilgisini aldı. Teknik direktör Enzo Maresca'nın takımı, Nottingham Forest'ın maça fırtına gibi başlamasının ardından toparlanamadı ve 3-1 mağlup oldu. Forest'ın galibiyetinde, eski City forveti Liam Delap attığı iki golle büyük pay sahibi oldu. City'nin lider Arsenal ile arasındaki puan farkı altıya çıktı. Brighton da bu hafta sonu City'yi üçüncü sıraya geriletebilir. Forest ise 16. sıraya yükseldi. Böylece bir maçı eksik olan Manchester United, 18. sırada kaldı.

Maçın henüz beşinci dakikasında Forest öne geçti. Bu golde başrol Jair Cunha'ya aitti. Brezilyalı savunmacı, dikkatsiz Josko Gvardiol'den topu kaptı ve kendinden emin bir şekilde ceza sahasına doğru ilerledi. Ardından yerden çektiği şutla Gianluigi Donnarumma'yı çaresiz bıraktı: 1-0.

Oyuna hâkim olan Forest, ataklarını sürdürdü. Xaver Schlager, City'nin atağını kesip koşuya başlayan Delap'a pas verdi. Hiçbir engelle karşılaşmadan ceza sahasına giren Delap, sert bir şut çıkardı. Donnarumma yine çaresiz kaldı: 2-0.

İlk yarının sonlarına doğru City oyununu biraz toparladı. Erling Braut Haaland, Matz Sels ile karşı karşıya kaldığında skor 2-1 olacak gibi görünüyordu. Norveçli oyuncu kaleciyi geçti ancak çektiği şutu, maçın öne çıkan ismi Cunha kale çizgisinin hemen önünde uzaklaştırdı. Birkaç dakika sonra Elliott Anderson'ın vole vuruşunda ise top Sels'in elinde kaldı.

City, ikinci yarıda kısa sürede maça ortak oldu. Sol kanattan gelişen atak sonuçsuz kalacak gibi görünürken seken top Cherki'nin önüne düştü. Fransız oyuncu, top yere değer değmez sol ayağıyla yaptığı müthiş vuruşla meşin yuvarlağı sert bir şekilde üst köşeye gönderdi: 2-1. Kısa süre sonra Doku da direğe çarpan şutuyla beraberliğe yaklaştı.

City baskısını iyice artırdı ancak Haaland gününde değildi. Bir köşe vuruşunda top beklenmedik şekilde doğrudan direğe çarptı. Diğer kalede ise Ryan Yates'in bir oyuncuya çarpan şutu, Donnarumma'nın üzerinden geçerek üst direğin tepesine çarptı. Donnarumma derin bir nefes aldı.

City baskısını daha da artırdığı sırada Forest, ders niteliğindeki bir kontra atakla skoru 3-1'e getirdi. Topla hızla ilerleyen Morgan Gibbs-White, atağa eşlik eden Delap'a pasını verdi. Delap'ın sert şutu direğin iç kısmına çarparak ağlara gitti ve City Ground'da büyük bir sevinç yaşandı: 3-1.