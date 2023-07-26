Manchester City transfer edeceği yıldızı dünyanın en pahalı savunmacısı yapacak

İdil Erin Tetik
Pep Guardiola Man City 2022-23 Champions League medalGetty Images
Man CityJ. GvardiolRB LeipzigPremier LigBundesligaTransfers

Manchester City, RB Leipzig'den kadrosuna katacağı Josko Gvardiol'ü dünyanın en pahalı savunmacısı yapmaya hazır.

  • Manchester City, Gvardiol'ün peşinde
  • Son olarak 100 milyon euro'luk teklif yaptılar
  • Bu teklif, en pahalı savunmacı Harry Maguire'ı geride bırakıyor

NE OLDU? Manchester City yaz boyunca ilgilendiği Josko Gvardiol transferini, Premier Lig'de sezonu açmadan önce tamamlamak istiyor. Sport Bild'in haberine göre, İngiliz ekibi, RB Leipzig'e son olarak 100 milyon euro'luk bir teklif dundu.

BÜYÜK RESİM: Manchester City, Gvardiol için teklifini yükseltse de RB Leipzig daha yüksek bir miktar beklediği için henüz kabul etmedi. Bu transfer gerçekleşirse 2019'da Leicester City'den Manchester United'a 80 milyon sterlin'e (97 milyon dolar) imza atan Harry Maguire'ın rekoru geride kalmış olacak ve Gvardiol dünyanın en pahalı savunmacısı ünvanını kapacak.

DAHA FAZLASI: Gvardiol'ü bu yaz elinden çıkarmaya pek sıcak bakmayan RB Leipzig oyuncuyu önümüzdeki yaz satmak isteyebilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Josko Gvardiol RB Leipzig 2022-23Getty Images

Pep Guardiola Man City 2022-23 Champions League medalGetty Images

Josko Gvardiol Champions League celebrate 2022-23Getty Images

SIRADA NE VAR? Manchester City, Premier Lig'de 11 Ağustos'ta oynayacakları Burnley mücadelesi öncesi Gvardiol'ü resmen transfer etmeye çalışacak.