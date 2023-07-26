Manchester City transfer edeceği yıldızı dünyanın en pahalı savunmacısı yapacak

Manchester City, RB Leipzig'den kadrosuna katacağı Josko Gvardiol'ü dünyanın en pahalı savunmacısı yapmaya hazır.

Manchester City, Gvardiol'ün peşinde

Son olarak 100 milyon euro'luk teklif yaptılar

Bu teklif, en pahalı savunmacı Harry Maguire'ı geride bırakıyor

NE OLDU? Manchester City yaz boyunca ilgilendiği Josko Gvardiol transferini, Premier Lig'de sezonu açmadan önce tamamlamak istiyor. Sport Bild'in haberine göre, İngiliz ekibi, RB Leipzig'e son olarak 100 milyon euro'luk bir teklif dundu.

BÜYÜK RESİM: Manchester City, Gvardiol için teklifini yükseltse de RB Leipzig daha yüksek bir miktar beklediği için henüz kabul etmedi. Bu transfer gerçekleşirse 2019'da Leicester City'den Manchester United'a 80 milyon sterlin'e (97 milyon dolar) imza atan Harry Maguire'ın rekoru geride kalmış olacak ve Gvardiol dünyanın en pahalı savunmacısı ünvanını kapacak.

DAHA FAZLASI: Gvardiol'ü bu yaz elinden çıkarmaya pek sıcak bakmayan RB Leipzig oyuncuyu önümüzdeki yaz satmak isteyebilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Manchester City, Premier Lig'de 11 Ağustos'ta oynayacakları Burnley mücadelesi öncesi Gvardiol'ü resmen transfer etmeye çalışacak.