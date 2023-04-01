İspanyol menajer, bazı şeyleri sadece "Dede" olduğunda düşünmek istiyor.

NE OLDU? Manchester City, son beş Premier Lig şampiyonluğunun dördünü kazandı ve bu süreçlerin ikisinde Liverpool'un sadece bir puan önündeydi.

Ancak Guardiola, bunun hiçbir önemi olmadığını düşünüyor ve bu yılki şampiyonluk yarışında Arsenal'ın sekiz puanlık farkına vurgu yapıyor.

Geçmişe takılıp kalmak istemeyen İspanyol menajer, kendisine ve ekibine şu anda yapabileceği en kötü şeyin bu olacağına inanıyor.

NE SÖYLEDİ: Guardiola, Liverpool öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi:

Arsenal 8 puan önümüzde, bu gerçek bir avantaj. Geçmiş geçmişte kaldı. Deneyimlerimiz şu anda sayılmıyor.

"Bazen menajerler ve oyuncular, 'Geçmişte yaptıklarımdan dolayı bir şey göstermeme gerek yok' gibi şeyler söylüyorlar.

"Oyuncuların veya menajerlerin bunu söylediklerini duyduğumda dehşete kapılıyorum. Bu çok korkunç bir cümle...

"Bunu her gün tekrar tekrar kanıtlamak zorundayız. Geçmiş geçmişte kaldı. Dede olduğumda, bu tip anıları düşünebilirim.

"Peki ya gerçekler? İnsanlar, Liverpool maçı için Etihad Stadyumu'na gelecekler.

"Geçmişte ne yaptık diye düşünmeye hiç gerek yok. Tekrar tekrar göstermemiz gereken birçok şey var.

"Eğer böyle düşünmezsem, işte o zaman emekli olma zamanım gelmiş demektir!"

BÜYÜK RESİM: City, başka bir destansı şampiyonluk yarışına doğru ilerliyor ve Guardiola'nın ekibi, bu kez Liverpool yerine Arsenal ile mücadele ediyor.

Topçular'ın sekiz puan gerisinde bulunuyorlar, ancak Premier Lig'de daha oynanacak birçok maç var ve Nisan ayında, Etihad Stadyumu'nda Arsenal'ı ağırlayacaklar.

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MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Guardiola'nın ekibi, 1 Nisan'da Liverpool'a karşı büyük bir maçla sahada olacak.

City daha sonra, deplasmanda Southampton karşısına çıkacak ve ardından, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Bayern Münih'i ağırlayacaklar.