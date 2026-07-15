Manchester City, Senegalli yıldızı aday listesine dahil etti

İngiliz kulübü Manchester City, birçok Avrupa kulübünün ilgisinin giderek arttığı genç Senegalli forvet İbrahim Mbay'ı (Paris Saint-Germain) mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yarışa girdi.

18 yaşındaki M'Baye, Paris Saint-Germain ve Senegal milli takımında gösterdiği performanslarla dikkatleri üzerine çekerek, Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri ve 2008 doğumlu neslin en öne çıkan oyuncularından biri haline geldi; bu da onu birçok büyük kulübün transfer hedefi haline getirdi.

Daha önceki haberlerde, özellikle oyuncunun Paris kulübü dışında yeni bir deneyim yaşamak istemesi nedeniyle, Tottenham ve Aston Villa’nın ilgisi doğrultusunda, oyuncunun İngiltere Premier Ligi’ne transfer olabileceği belirtilmişti.

İlgi sadece İngiliz kulüplerle sınırlı kalmadı; haberlere göre, genç yetenekleri geliştirme ve onlara parlama fırsatı sunma konusundaki itibarlarından yararlanarak, Alman kulüpleri RB Leipzig ve Borussia Dortmund da oyuncuyu takip ediyor.

Mbaye, Paris Saint-Germain formasıyla çeşitli turnuvalarda 42 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol attı ve 4 asist yaptı, bu da onun Avrupa’nın en dikkat çeken genç kanat oyuncularından biri olarak konumunu pekiştirdi.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Manchester City, bir dizi oyuncunun ayrılmasının ardından hücum hattını yeniden düzenlemeye hazırlanırken, M'Baye'yi yaz transferleri için kısa listesine dahil etti.

Eski İngiltere şampiyonunun bu ilgisi, Portekizli Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transfer olmasının yanı sıra, Brezilyalı Savinho'nun da mevcut transfer döneminde ayrılabileceğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından geldi.

Mbaye, 2026 Dünya Kupası’nda Senegal milli takımında ilk 11’de yer almamasına rağmen, 4 maçta toplam 160 dakika sahada kalarak bu süreyi iyi değerlendirmeyi başardı ve bu maçlarda dikkat çekici bir performans sergiledi.

Turnuvadaki en dikkat çekici anı, Fransa karşısında yaşandı. Senegal’in 3-1 mağlup olduğu maçta, Theo Hernández’i çalımlayıp güçlü bir şutla gol atarak takımının direnişine öncülük etti; bu an, onun büyük potansiyelini gözler önüne serdi.

"Foot Mercato"nun haberine göre, Paris Saint-Germain ise İngiliz ve Alman liglerindeki kulüplerin artan ilgisi karşısında, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu mevcut transfer döneminde satmaya sıcak bakıyor.