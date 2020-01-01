Manchester City, Ruben Dias'ı transfer etti

Manchester City, Benfica'dan Ruben Dias'ı kadrosuna katarken, Nicolas Otamendi de Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig takımlarından , Portekizli milli futbolcu Ruben Dias'ın transferi için ile anlaştı.

Benfica Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Manchester City, 23 yaşındaki savunma oyuncusu Dias'ın bonservisi için 68 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 3,6 milyon euro'luk ilave performans ödemesi de yer alıyor.

Taraflar ayrıca Arjantinli milli stoper Nicolas Otamendi'nin, Manchester City'den Benfica'ya transferi konusunda da el sıkıştı. kulübü, 32 yaşındaki Otamendi'yi 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlayacak.