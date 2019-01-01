Manchester City, Rodri transferini duyurdu

Atletico Madrid'le sözleşmesindeki fesih bedeli ödenen Rodri, kendisini Manchester City'ye bağlayan imzayı attı.

, 'den Rodri'yi kadrosuna kattı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun 70 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyen City, Angelino'nun ardından sezonun ikinci transferini gerçekleştirmiş oldu.

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Oyun stiliyle 'nın yıldızı Sergio Busquets'e benzetilen Rodri, kendisini Manchester City'ye 5 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada "Kulübün oyun tarzı beni heyecanlandırıyor. Pep Guardiola'yla çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tam adı Rodrigo Hernández Cascante olan İspanyol futbolcu, 2018-19 sezonunda 48 resmi maçta forma giydi, bu maçların 41'inde ilk 11'de oynadı.

Rodri, 70 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City tarihinin en pahalı transferi oldu.