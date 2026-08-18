Manchester City, Rodri’nin yanı sıra 60 milyonluk orta sahayı da kaybedebilir

Newcastle United, Nico González’in olası transferi için Manchester City ile görüşüyor. Bu bilgiyi gazeteci David Ornstein, salı günü The Athletic için aktardı. İspanyol orta saha oyuncusunun bonservis bedeli hakkında ise henüz görüşme yapılmıyor.

Teknik direktör Matthias Jaissle, bu yaz Sandro Tonali’nin (Tottenham Hotspur) ve Bruno Guimarães’in (Arsenal) ayrılığına tanık oldu. Bu nedenle Newcastle United, Premier League’de yeni sezon başlamadan kısa süre önce orta sahaya takviye arıyor.

Ornstein’e göre Newcastle United, González dışında da birkaç seçeneği değerlendirmeye aldı. Manchester City’ye ne zaman ve yapılıp yapılmayacağı açılış teklifinin verilip verilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

González, Şubat 2025’te 60 milyon euro karşılığında FC Porto’dan Manchester City’ye transfer olmuştu. Pep Guardiola yönetimindeki ilk tam sezonunda 41 maça çıktı, ancak yılbaşından sonra Premier League’de yalnızca iki kez ilk 11’de yer aldı.

Newcastle United’ın kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu, pazar günü Manchester City’de maçın son bölümünde oyuna girdi. Geçen sezonun ikincisi, Community Shield mücadelesinde şampiyon Arsenal’e karşı oldukça çaresiz bir görüntüyle 3-0 mağlup oldu.

González, bu ayın başlarında Manchester City’de yedek rolüyle ilgili bir sorunu olmadığını vurgulamıştı. Ayrıca sözleşmesinin iki yıl daha devam ettiği kulüpte kalmak istediğini de dile getirmişti. Orta saha oyuncusu ayrıca FC Barcelona altyapısından yetişti.

Newcastle United bu yaz şimdiden altı oyuncuyu kadrosuna kattı. Buna, Ajax’tan en fazla 27 milyon euro karşılığında transfer edilen Sean Steur de dahil.

Manchester City, salı günü Rodri’nin kesin olarak Barcelona’ya transfer olduğunu duyurdu. İspanyol dünya şampiyonu, İngiliz devine en fazla 75 milyon euro kazandıracak.