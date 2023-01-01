Manchester City menajeri Pep Guardiola, İngiliz ekibinde uzun bir kariyere sahip olma ihtimali hakkında konuştu.

Guardiola sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzattı

2025'e kadar Manchester City'de kalacak

Ferguson ve Wenger gibi olmak istemediğini söyledi

NE OLDU? Manchester City menajeri Pep Guardiola, sezon sonunda biten sözleşmesini uzattı ve İngiliz ekibinde yoluna 2025'e kadar devam edecek. İspanyol çalıştırıcı, kulüplerinde uzun yıllar görev yapmış Alex Ferguson ve Arsene Wenger gibi olmayacağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Pep Guardiola şunları söyledi: "Bir şeylerin ters gittiğini hissettiğim an istifa edeceğim veya sözleşme yenilemeyeceğim. Ferguson veya Wenger gibi olmayacağım. Sözleşme sadece bir kağıt parçası. Kulüple sözleşmemi uzattım çünkü takımın benim liderliğim altında hala iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Ama birbirimizden bıkarsak sözleşmem devam ediyor diye kalmam."

SIRADA NE VAR? Manchester City, 5 Ocak'ta Premier Lig sahnesinde Chelsea ile karşılaşacak. Dünya Kupası dönüşü Lig Kupası'nda Liverpool'u mağlup etmişti ve şimdi 11 Ocak'ta Southampton'a karşı mücadele verecek.