NE OLDU? Grealish, 2021 yazında Aston Villa'dan Etihad Stadyumu'na transfer olurken İngiliz futbolunun en pahalı oyuncusu olarak rekor kırdı.

City ile ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğu elde etti, ancak sadece altı gol ve dört asist yapabildi.

Pep Guardiola'nın kadrosundaki yeri için kıyasıya rekabetin ortasındayken çoğu kesim hala 2022-23'te onu pek de beğenmiyor.

NE SÖYLEDİLER: İngiliz yıldız, BT Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biliyor musun? Fiyat etiketi beni pek ilgilendirmiyor, çünkü bu benim serbest kalma bedelimdi.

"Villa benim değerimin bu olduğunu düşünüyordu. City de bunu benim için ödedi.

"Özellikle son altı ayda fark ettim ki 20 milyon Sterlin değerinde olsaydım, oyun oynayabilirdim.

Ama 100 milyon Sterlin olduğum için herkes bundan bahsediyor, işin bu tarafı sıktı artık."

BÜYÜK RESİM: Grealish, hiçbir zaman üretken bir golcü olmadığına işaret ederek, omuzlarına mantıksız beklentiler yükleyenler hakkında şunları söyledi:

"Oyunumu geliştirmeye, gol atmaya, asist yapmaya başlamam gerekiyor. Ama garip, insanlar benim daha önce gol attığımdan bahsediyor.

"Ama ben aslında hiçbir zaman bir golcü olmadım ki. Bilirsiniz, sürekli gol atan kanat oyuncuları var, ancak ben golcü bir kanat oyuncusu değilim."

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