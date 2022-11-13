Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, İspanyolca derslerine başladı

Norveçli golcünün Madrid rüyası sürerken geleceğine yönelik çok önemli bir hamle yaptı.

Erling Haaland İspanyolca konuşmayı öğreniyor ve şu anda, bu durumun Real Madrid'le herhangi bir transfer bağlantısı olup olmadığı büyük bir merak konusu.

Norveçli golcü, hocası Pep Guardiola ile daha iyi iletişim kurabilmek için de İspanyolca derslerine ağırlık veriyor.

Ancak, Bernabeu'ya bir transferin ufukta olduğuna dair birçok söylenti var.

Haaland'ın kariyerinin bir noktasında bir Madrid hamlesine imrendiği bir sır değil ve bu yaz City'ye katılmasına rağmen babası Alfie takımdan ayrılma konusundaki düşüncelerini de belirtti.

Bu nedenle, Haaland'ın şimdiden İspanyolca konuşmayı öğrenmesi endişe verici olabilir.

Ne konuşuluyor?

Ancak Diario AS'ye göre, sosyal medya aracılığıyla forvet oyuncusu Guardiola ile daha iyi iletişim kurabilmek istiyor.

City'ye imza attıktan sadece haftalar sonra, Haaland'ın babası, oğlunun ayrılması için bir plan yaptı. Golcünün sözleşmesinde, biri 2024'te diğeri 2025'te olmak üzere iki ayrı serbest kalma maddesi yer alıyor ve bunlar zaman geçtikçe daha ucuz hale geliyor.

"Haaland, yeteneklerini tüm liglerde kanıtlamak istiyor"

City için de oynayan Alf-Inge, 'Haaland: The Big Decision' belgeselinda şunları söyledi: "Bence Erling yeteneklerini tüm liglerde kanıtlamak istiyor.

"Sonra orada en fazla üç veya dört yıl kalabilir.

"Örneğin, Almanya'da iki buçuk yıl, İngiltere'de iki buçuk yıl ve ardından İspanya, İtalya, Fransa'da olabilir, değil mi?"

Bu arada Guardiola, Haaland'ın bu kış evde oturması yerine Dünya Kupası'nda olmasını tercih edeceği konusunda ısrar etti.

Norveçli yıldız, takımıyla turnuvaya katılmayı başaramadı, bu da 22 yaşındaki oyuncunun uzun süre dinleneceği ve diğer birçok Premier Lig yıldızının Katar'daki mücadelesine katılamayacağı anlamına geliyor.

Guardiola, "Erling'in Norveç ile gitmesini tercih ederdim, ne yazık ki gidemediler.

"Umarım sakatlığından mükemmel bir şekilde kurtulur, ardından birkaç günlüğüne Marbella'ya [tatile], belki Norveç'e gider ve antrenmana döndüğümüzde en iyi haliyle bizimle olur."