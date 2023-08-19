Manchester City'nin yeni gözdesi 16 yaşındaki Norveçli yetenekle tanışın

Manchester City, Martin Odegaard'a benzetilen Rosenborg'un yükselen yıldızı Sverre Nypan ile ilgileniyor.

Manchester City'nin gözü Sverre Nypan'ın üstünde

Nypan, Odegaard'a benzetiliyor

Rosenborg'un yeni yükselen yeteneği

NE OLDU? Football Insider'ın haberine göre, Manchester City, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Hearts'a karşı mücadele veren Sverre Nypan'ı izlemek için gözlemcilerini gönderdi. 90 dakika boyunca oynayan orta saha oyuncusu sahada etkili bir performans sergiledi.

BÜYÜK RESİM: 16 yaşındaki Norveçli oyuncu şu anda milli takımda U-17 seviyesinde orta sahada oynuyor. Yeteneğiyle göz dolduran sol ayaklı Nypan için bir sonraki Martin Odegaard benzetmeleri yapılıyor.

DAHA FAZLASI: Nypan genç yaşına rağmen şimdiden Rosenborg'un ilk 11'inde yer edindi ve kulüple 19 maça çıktı. Geçtiğimiz Aralık ayında kulüple 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

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BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

SIRADA NE VAR? Nypan, yeteneğini herkese kanıtlayarak Erling Haaland ve Martin Odegaard gibi Norveç'in yeni yükselen ismi olmak istiyor. Manchester City'nin onu transfer etmesi halinde bu kaçınılmaz gibi görünüyor.