Norveçli golcü, kariyerinde farklı adımlar atmayı sevdiğini bir kez daha gösterdi.

NE OLDU? Haaland, ABD'li spor üreticisi NIKE ile büyük bir krampon anlaşması imzalayarak Adidas ve PUMA ile olan bağlarını kopardı.

Markanın Twitter sayfası aracılığıyla onaylanan yeni sözleşme, Haaland'ın krampon anlaşmalarına alışılmadık yaklaşımının öyküsündeki son değişiklik olarak kayıtlara geçti.

Norveçli golcü böylece; Raheem Sterling ve Vinicius Junior gibi oyunculara katıldı ve yıllar boyunca, farklı kramponlar giyerek tek bir markaya bağlı kalmaktan kurtuldu.

BÜYÜK RESİM: Haaland, Molde'deki ilk günlerinden beri genellikle Dream Speed ve Vapor 14 dahil olmak üzere çeşitli Mercurial stilleri giyen (ve ayrıca birkaç özel hatıra baskısı yaptıran) Nike kramponlarını tercih ediyor.

Bununla birlikte Haaland, adidas kramponlarını da giydi. 2022 Community Shield için speedportal kramponlarını da giyerek hayranlarını şaşırttı.

Kramponlar ne olursa olsun asla değişmeyecek gibi görünen tek bir şey var; o da Haaland'ın golleri...

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Nike

HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? 26 maçta 28 gol atan ve City'de bireysel gol rekorları kıran Haaland'ın, Premier Lig'deki ilk sezonu çok etkileyici geçiyor.

Ve 22 yaşındaki forvet, bir sonraki maçlarında son yıllarda kendilerine pek çok sorun çıkaran Liverpool'u konuk edecekleri mücadelede gözde oyunculardan birisi olacak.

2022-23 sezonunda, Liverpool eski günlerinde olmasa da her iki taraf için de yüksek kaliteli bir maç olması muhtemel görünüyor.