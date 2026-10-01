Manchester United, kıskanılacak bir durumda değil ve küme düşme ya da puan silme gibi ağır bir cezaya çarptırılması halinde durumu kökten değişebilir. Zira böyle bir ceza, takımın yıldızlarını kulüple olan geleceklerini ciddi biçimde yeniden değerlendirmeye itecektir; özellikle de kulübün elinde yetenekli oyuncu bolluğu bulunduğu düşünülürse.

İngiltere Premier Lig Birliği geçtiğimiz salı günü, bağımsız bir komitenin Manchester City'yi 2009/2010 ile 2017/2018 arasında 9 sezon boyunca müsabakanın mali kurallarının ihlaliyle ilgili tüm suçlamalardan suçlu bulduğunu, ayrıca birliğin soruşturmasına iş birliği yapmamakla ilgili dört suçlamadan üçünden de mahkum ettiğini açıkladı.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi ise, geçen sezon Barcelona'nın Manchester City'nin savunma oyuncularından biri olan Hırvat Josko Gvardiol'u (24 yaş) yakından takip ettiğini aktardı. Muazzam bir fiziksel güce ve mükemmel bir savunma becerisine sahip olan Gvardiol, rakiplerin ataklarını boşa çıkarmaya ve tam bir kontrolle arkadan atak kurmaya muktedir. Bunun yanı sıra, oyundaki esnekliği de başlıca bir avantaj sayılıyor; zira stoper olmasına rağmen bek olarak da büyük bir ustalıkla oynayabiliyor.

Dolayısıyla, teknik direktör Hansi Flick önderliğindeki Barcelona teknik ekibi için Gvardiol, Katalan takımının savunma hattını bu sezon güçlendirecek ideal savunmacıydı. Ancak transfer kolay elde edilebilir değildi. Birincisi, oyuncu yüksek bir maaş aldığı ve Manchester City bunu iyileştirmek istediği için; ikincisi ise kulübünün onu vazgeçilemez temel bir dayanak olarak gördüğü için.

Barcelona durumunu sordu, ancak oyuncu ayrılmakla ilgilenmediğine karar verdi; özellikle de sözleşmesini yenilemeye yönelik bir teklif bulunurken. Böylece gözlerini Inter Milan'ın stoperi İtalyan Alessandro Bastoni gibi başka hedeflere çevirdi. Temmuz ayının sonunda ise Gvardiol, maaşında bir artışla birlikte Manchester City ile sözleşmesini 30 Haziran 2031'e kadar uzattı.



