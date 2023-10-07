Premier Lig devi Manchester City'nin ekonomik gücü tehlikeye düşebilir.

Ağustos 2008'de Man City'yi satın alan Mansour, Rus iş insanlarının servetlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşımasına yardımcı olduğu iddiasıyla soruşturma altında bulunuyor.

52 yaşındaki iş insanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkan yardımcısı ve net servetinin 17 milyar Dolar civarında olduğu bildiriliyor. Bu şaşırtıcı bir rakam, Manchester City'nin son yıllardaki Premier Lig hakimiyetini de bir ölçüde açıklamaya yetiyor.

Ancak kulübün sahibi, Birleşik Krallık hükümetinin soruşturması nedeniyle zor durumda ve bunun sonucunda kulüple olan ilişkisi tehdit altına girebilir.

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Ne konuşuluyor?

Mansour'un eylemlerine ilişkin dava, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly tarafından başlatıldı; avukatlar, İş insanının, Ukrayna'nın işgali sonrasında Rus parasının dolaşımına yardımcı olmak için kendi konumundan yararlandığına inanıyorlar.

Manchester City'nin sahibi suçlu bulunursa, İngiliz devinin sahibi olarak görevinden ayrılmak zorunda kalabilir, çünkü yeni Premier Lig yönetici kuralları, sahiplerinin "diskalifiye edici bir olaya" karıştığı tespit edilirse görevlerinden uzaklaştırılmasını zorunlu kılıyor. Örnek olarak; cezai bir suç veya insan hakları ihlallerine karışmak gibi durumlar da göz önünde bulunduruluyor.

Şu anda Mansour'un kulüpteki geleceği, soruşturma aksini kanıtlamadığı sürece aynı kalacak. Fakat, suçlu bulunması halinde 17 milyar Dolar'lık serveti olan iş insanının Manchester City macerası sona erecek.