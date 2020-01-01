Manchester City, Nathan Ake'yi kadrosuna katıyor
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Getty/Goal
Premier Lig'de bu sezon küme düşen Bournemouth, stoperi Nathan Ake'yi gönderiyor.
BBC Sport' ta yer alan habere göre Bournemouth, City'nin Ake için sunduğu 40 milyon sterlin'lik transfer teklifini kabul etti.
Hollandalı savunmacı, Bournemouth'a 2017 yılında kulüp tarihinin rekor transfer bedeliyle katılmış ve kırmızı-siyahlılarda 121 maça çıkmıştı.
Bu sezon Premier Lig'de 29 maça çıkan Ake, Hollanda Millî Takımı'nın formasını ise 13 kez giydi.
Ake daha önce Chelsea, Watford ve Reading'de top koşturmuştu.