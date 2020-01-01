Manchester City, Nathan Ake'yi kadrosuna katıyor

Premier Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan City'nin savunmasını Hollandalı oyuncuyla takviye edeceği iddia edildi.

Premier Lig'de bu sezon küme düşen , stoperi Nathan Ake'yi gönderiyor.

BBC Sport' ta yer alan habere göre Bournemouth, City'nin Ake için sunduğu 40 milyon sterlin'lik transfer teklifini kabul etti.

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Hollandalı savunmacı, Bournemouth'a 2017 yılında kulüp tarihinin rekor transfer bedeliyle katılmış ve kırmızı-siyahlılarda 121 maça çıkmıştı.

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Bu sezon Premier Lig'de 29 maça çıkan Ake, Millî Takımı'nın formasını ise 13 kez giydi.

Ake daha önce , ve Reading'de top koşturmuştu.