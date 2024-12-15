Manchester City menajeri Guardiola'dan sürpriz itiraf: "Beni kovabilirler!"

Pep Guardiola, Manchester City'nin kötü gidişatı devam ederse kovulabileceğini itiraf etti.

Manchester City, 10 maçta bir galibiyet aldı

Guardiola baskı altında

"Beni kovabilirler" itirafını yaptı

NE OLDU? Son 10 maçından yalnızca bir galibiyet çıkarabilen Manchester City, üst üste dört kez elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunun ardından kötü bir dönemden geçiyor. İspanyol menajer Guardiola kulüpteki görevinin işler daha da kötüye giderse bitebileceğini kabul etti.

BÜYÜK RESİM: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a 2-0 kaybeden Manchester City'nin Nottingham Forest'a karşı aldığı 3-0'lık galibiyet, Ekim ayının sonlarından bu yana çıktığı maçlarda aldığı tek galibiyetti. Manchester United'a karşı oynayacakları maçtan önce konuşan Manchester City menajeri Pep Guardiola takımdan gidebileceğini itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? Manchester United maçından önce muhabirlere konuşan Guardiola şunları söyledi: "Beni kovabilirler. Bu olabilir. Ama şimdi ayrılmak mı? Böyle bir durum yok. Yönetim kurulu benden memnun değilse gidebilirim. Ama şimdi görevimden ayrılmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrılma zamanının geldiğini gerçekten hissettiğimde gideceğim."

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SIRADA NE VAR? Manchester City, Premier Lig'de 15 Aralık'ta Manchester United'ı konuk edecek.