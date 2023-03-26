Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City ile Liverpool, Premier Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki maç nerede, saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

2022/23 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken bitime az bir süre kaldı. Premier Lig'de 28 maçta 69 puan toplayan Arsenal'ın liderlik koltuğunu kimseye kaptırmaya niyeti yok. Ancak 27 maçta 61 puan toplayan Manchester City, Pep Guardiola yönetiminde birçok sürprize açık olduğunu defalarca gösterdi. Bu nedenle Mikel Arteta'nın öğrencilerini sıkı bir yolculuk bekliyor.

Manchester City ise Arsenal ile arasındaki farkın açılmaması için zorlu maçlardan zafer çıkarmalı. Onlardan biri Liverpool'a karşı oynayacakları maç olacak.

Peki Manchester City, Liverpool maçı ne zaman, nerede? İki takım saat kaçta karşı karşıya gelecek? Maç hangi kanalda yayınlanacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?

Premier Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek olan Manchester City ile Liverpool kozlarını 1 Nisan 2023'te saat 14:30'da paylaşacaklar.

Manchester City - Liverpool maçı nerede, hangi kanalda?

Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.