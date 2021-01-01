Manchester City, Lionel Messi için sabırlı davranacak

Manchester City, Lionel Messi transferinden vazgeçmiş değil. PSG'nin agresif tutumunun aksine, sabırlı davranıp bu işi bitirmek istiyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Lionel Messi sevdası bitmiyor. ESPN'in iddiasına göre İngiliz kulübü, yıldız oyuncunun durumunu mart veya nisan ayına kadar gözlemleyecek. Haziran ayında Barcelona Kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Messi, 1 Ocak'tan bu yana İspanya dışında istediği kulüple transfer görüşmesi yapmakta özgür bulunuyor.



Bilindiği üzere yıldız futbolcu ile ilgilenen tek kulüp Manchester City değil. Son dönemde Messi'yi en yakın takibe alan kulüp Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain. Geçtiğimiz günlerde Fransız kulübünün sportif direktörü Lenonardo, teknik direktör Mauricio Pochettino, oyunculardan Neymar, Di Maria ve Veratt'in Messi hakkında yaptıkları açıklamalar, bu iddiaların ciddi olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

Koeman tepki göstermişti

Haberde Manchester City'nin, PSG gibi bir tutum sergilemeyeceği ve Lionel Messi hakkında açıklama yapmaktan kaçınacağı ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, PSG'li oyuncuların açıklamalarını "Saygısızlık" olarak nitelendirip Fransız kulübüne tepki göstermişti.

Bununla birlikte Barcelona'da 7 Mart'ta yapılacak seçimin ardından yaşanacak yönetim değişikliğinin, Lionel Messi'nin akıbetini şekillendireceği de dillendiriliyor.

