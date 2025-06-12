Manchester City kadrosu Amerika'da, İlkay Gündoğan, İstanbul'da!

Leroy Sane'nin ardından Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen İlkay Gündoğan, Manchester City kadrosu ABD'deyken İstanbul'un keyfini çıkardı.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a imza atacağı iddia ediliyor

Gündoğan'ın İstanbul'da olması kafaları karıştırdı

Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika'da

NE OLDU? İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilirken deneyimli orta sahanın eşi Sara Gündoğan'dan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Sara, İlkay Gündoğan'ı İstanbul'da etiketlediği bir paylaşım yaptı.

BÜYÜK RESİM: Manchester City kadrosu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle ABD'ye uçtu. İlkay Gündoğan'ın Manchester City'nin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen İstanbul'da olması kafaları karıştırdı.

SORU İŞARETİ: Dün 19:00 - İlkay Gündoğan, Manchester City'nin dün açıklanan ABD kampı kadrosunda yer aldı.

Dün 22:17 - İlkay Gündoğan, Manchester City'nin dünkü antrenmanındaydı.

Bugün 14:30 Manchester City'den yapılan açıklamada, kadroda yer alan oyuncuların tamamının ABD'ye gittiği vurgulandı.

Bugün 16:16 İlkay Gündoğan'ın eşi İstanbul'dan paylaşım yaptı.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray önümüzdeki sezon için transferde elini hızlı tuttu ve Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılılar öne atılan iddialar doğrultusunda İlkay Gündoğan transferini de bitirebilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, İlkay Gündoğan transferini bitirmek için tüm şartları zorluyor. İlkay Gündoğan da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.