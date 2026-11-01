Arsenal'in Alman forveti Kai Havertz, Liverpool ağlarını havalandırdığı golle Premier Lig'de tarihi bir başarıya imza attı. İki takımı bugün pazar günü Anfield Stadı'nda karşı karşıya getiren ve Premier Lig'in dokuzuncu hafta müsabakaları kapsamında oynanan maçta golünü kaydetti.

Havertz'in golü karşılaşmanın 16. dakikasında geldi ve "Opta" verilerine göre, müsabakadaki 46. golüne ulaşan Arsenal forveti böylece Premier Lig tarihindeki Alman gol kralları listesinin zirvesine yerleşti.

Bu başarıyla Havertz, Premier Lig kariyeri boyunca 45 gol kaydederek rekoru elinde tutan Manchester City efsanesi, vatandaşı İlkay Gündoğan'ı geride bıraktı.

Arsenal'in mevcut ve Chelsea'nin eski forveti, İngiltere'de profesyonel kariyer yaşamış en önemli Alman oyunculardan oluşan bir gruba üstünlük sağlayarak Premier Lig tarihinde en çok gol atan Alman oyuncu olmayı başardı ve adını müsabakanın tarihine altın harflerle yazdırdı.

Bu başarı, özellikle Anfield Stadı'nda Liverpool karşısında oynanan çetin bir mücadele sırasında geldiği için Havertz'e yeni bir moral desteği sağlıyor ve onun, Premier Lig tarihinde net bir iz bırakan en önemli Alman forvetlerden biri olarak konumunu pekiştiriyor.