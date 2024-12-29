Manchester City deplasmanda 8 maç sonra kazandı

Guardiola'nın öğrencileri, Leicester City'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederken uzun süredir hasret kaldığı galibiyete kavuştu.

Manchester City, Leicester City'yi 2-0 yendi

Deplasmanda 8 maç sonra ilk galibiyeti aldılar

Ligde 4 maç sonra kazandılar

NE OLDU? Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, King Power Stadyumu'nda Leicester City'yi 21. dakikada Savinho ve 74. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

BÜYÜK RESİM: Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 4 maç sonra kazanırken son 13 resmi maçta 2. galibiyetini aldı. Leicester City ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Manchesterr City bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi. Pep Guardiola yönetimindeki ekip, bu galibiyetin ardından 31 puanla 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Leicester City ise 18. sırada konumlandı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Pep Guardiola, Leicester City maçıyla birlikte Manchester City'nin başındaki 500. maçına çıkmış oldu. İspanyol çalıştırıcı, Les McDowall'dan (592) sonra kulüp için en çok maça çıkan ikinci teknik direktör oldu.

Haberin devamı aşağıda

Geçen hafta Everton maçında penaltı kaçıran Erling Haaland, Premier Lig'de üç maç aradan sonra gol attı.

SIRADA NE VAR? Premier Lig'de bir sonraki hafta Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. Leicester City ise deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.