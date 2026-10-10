Manchester City’den son anda bir girişim: Küme düşmeyi önlemek için para cezası

Bağımsız Komisyon’un kararından önce Manchester City ile Premier League, Bloomberg’in aktardığına göre, küme düşürme ya da şampiyonlukların geri alınması gibi ağır sportif yaptırımlardan kaçınmak amacıyla bir anlaşmaya varmaya çalışmak için gizli görüşmeler yürütmüştü. Masadaki teklif, çok yüksek tutarlı bir para cezasının ödenmesini öngörüyordu; bu çözüm, kulübün herhangi bir resmi ya da hukuki suç kabulü anlamına gelmeden dosyayı kapatmasına imkan sağlayacaktı.





TERCİH - Ancak Etihad yönetimi, savunma çizgisini en ufak şekilde dahi zedeleyebilecek her türlü uzlaşmayı reddetti. Hakkındaki suçlamalarla hiçbir ilgisi olmadığını savunmak ve masumiyetini yinelemek adına Manchester City yönetimi müzakereleri sonlandırdı, ekonomik yaptırımı reddederek doğrudan cepheden bir çatışmayı seçti. Tavizsiz bu hamle, 1 Ekim 2026’da yapılan resmi başvurudan önce geldi ve şimdi kulübü spor yargısının ağır kararlarıyla karşı karşıya bırakıyor.