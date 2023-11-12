Manchester City'den PSG'nin altın çocuğuna 65 milyon Dolar!

Premier Lig devi Manchester City, PSG'nin genç yıldızını transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

NE OLDU? Orta saha oyuncusu, geçen sezon 16 yaşındayken PSG'de ilk kez forma giydi ve 31 maça çıkarak iki gol attı.

Ve şu anda 17 yaşında olan oyuncu, Ligue 1 takımının önemli bir oyuncusu haline geldi. Tüm müsabakalarda 15 kez forma giydi, iki gol attı ve bu hafta başında ilk kez Fransız Milli Takımı'na çağrıldı.

France Télévision, City'nin genç oyuncu için 52,6 milyon £ (60 milyon Euro / 64,29 milyon $) teklif ettiğini iddia etti, ancak Paris ekibi bu transfer teklifini geri çevirdi.

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BÜYÜK RESİM: Zaire-Emery şu anda oyundaki en iyi genç yeteneklerden biri olarak kabul ediliyor. Teknik direktör Luis Enrique'nin yönetimi altında gelişiyor ve eğer PSG'de parlamaya devam ederse muazzam bir transfer ücreti talep eden ve aranan bir oyuncu haline dönüşebilir.

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SIRADA NE VAR? City, yeni yılda Ocak transfer dönemi açıldığında onu tekrar transfer etmek için bir şansa sahip olabilir.

Zaire-Emery, şimdilik tüm odağını Fransa'nın 18 Kasım'daki Euro 2024 elemelerinde Cebelitarık'a karşı oynayacağı müsabakaya çevirdi.