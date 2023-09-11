Manchester City'den 425 milyon Euro'luk dev yatırım!

Pep Guardiola'nın Manchester City'si hem saha içinde hem de saha dışında kazanmayı arzuluyor.

NE OLDU? David Beckham'ı 2007'de Major League Soccer'a transfer etmesiyle tanınan ve ligi ateşleyen Amerikalı spor yöneticisi Tim Leiweke, Manchester'da yeni kapalı sahanın açılması için işbirliğinin haberini verdi.

Leiweke'nin organizasyonu Oak View Group tarafından ABD, Avrupa ve diğer kıtalarda 300'den fazla mekan geliştirildi veya yönetildi.

İngiltere'nin en büyük kapalı arenası olacak bir sonraki stadyum, City Football Group (CFG) işbirliğiyle Etihad Stadyumu yakınında inşa edilecek.

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NASIL KAZANÇ SAĞLAMAYI PLANLIYORLAR? CFG, uzun vadede 425 milyon Euro değerindeki girişimin grubun değerini büyük ölçüde artıracağını öngörüyor.

The Telegraph'a göre CFG'nin ürün satışlarından, bilet satışlarından ve diğer kaynaklardan elde ettiği gelirin Manchester City'nin A takım bütçesini hemen desteklemeyeceği düşünülüyor.

Ancak, ilerleyen süreçte hatırı sayılır bir şekilde kâr elde edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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BÜYÜK RESİM: Futbol stadyumları, yine genişletilmekte olan ve gelecek yıl açılacak olan 23.500 kişilik arenanın bitişiğinde olacak.

CFG'nin yüzde 18'ine sahip olan ABD özel sermaye fonu Silver Lake, Lieweke'nin mekan şirketi Oak View Group'a da yatırım yaptı. "Co-op Live" olarak adlandırılacak olan şeyin ilk icracıları arasında yatırımcı Harry Styles da yer alıyor.

SIRADA NE VAR?: Co-Op Live'ın Nisan 2024'te açıldığında Birleşik Krallık'taki tüm kapalı alanlar arasında en büyük maksimum kapasiteye (koltuklar ve ayakta durma alanları olarak) sahip olacağı öngörülüyor.