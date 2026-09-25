Manchester City, İngiltere Premier Lig'in mali düzenlemelerinin ihlaline ilişkin 115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulunduğunu belirten haberlere resmi olarak yanıt vererek, sürecin hâlâ devam ettiğini ve davadaki bazı önemli dosyaların henüz sonuçlanmadığını vurguladı.

İngiliz medyasının aktardığına göre Manchester City sözcüsü şunları söyledi: "Premier Lig süreci hâlâ devam ediyor; çözülmemiş ve tam bir gizlilik altında bulunan önemli hususlar mevcut." Sözcü, kulübün tutumunun Şubat 2023'te yayımladığı açıklamayla hâlâ örtüştüğüne işaret etti.

Kulüp, Premier Lig yönetim kurulunun ve icra yönetiminin bağımsız, dürüst ve adil bir düzenleyici otorite olarak, herhangi bir dış etkiden uzak şekilde görevlerini yerine getireceği esasına dayanarak, davayla ilgili süreçlere son sekiz yıl boyunca bağlı kaldığını belirtti.

Manchester City'nin resmi yanıtı, davaya bakan bağımsız komisyonun kulübü, Premier Lig'in mali kurallarının ihlal edildiği iddialarına ilişkin kendisine yöneltilen suçlamaların çoğunda suçlu bulmaya vardığını konu edinen haberlerin ardından geldi.

Manchester City, sürecin bitmediğini ve dosyanın temel yönlerinin hâlâ incelenmekte olduğunu vurgularken, davadan doğabilecek cezalar şu ana kadar belirlenmiş değil. Bu da kulübün nihai durumunun henüz sonuçlanmadığı anlamına geliyor.