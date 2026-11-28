Manchester City'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, teknik direktör Enzo Maresca'nın benimsediği oyun tarzına istenen ölçüde uyum sağlayamadığına dair işaretlerin ortaya çıkmasının ardından Etihad Stadyumu'nda belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Haberler, kaleci mevkisinde gündeme gelebilecek kapsamlı değişikliklerin bir parçası olarak gelecek sezonun sonunda takımdan ayrılabileceğini öne sürüyor.

Reklam

"The Athletic" gazetesinin aktardığına göre, 27 yaşındaki Donnarumma, kulüple 2030'a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Manchester City'nin gelecek planlarında yer almayabilir. Bunun nedeni, Maresca ile arasındaki ilişkinin niteliğinin Pep Guardiola yönetimindeki önceki dönemine kıyasla farklılık göstermesi.

Manchester City, İtalyan kaleciyi 2 Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den beş yıllık sözleşmeyle kadrosuna katmıştı. Bu sözleşmeyle kaleci, 2030 yazına kadar takımda kalacak.

Oyun tarzındaki eksikler Donnarumma'yı baskı altına sokuyor

Habere göre Donnarumma'nın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, özelliklerinin Maresca'nın uygulamak istediği oyun anlayışına, özellikle de hücumların geriden kurulmasına uymaması. Habere göre İtalyan kaleci bu konuda beklenen katkıyı sağlamıyor, hatta teknik direktörün fikirlerinin hayata geçirilmesinin önünde bir engel oluşturabilir.

The Athletic, Donnarumma'nın önerilen oyun tarzına açıkça uymadığını ve varlığının Maresca'nın benimsemek istediği oyun kurma sürecini sekteye uğratabileceğini yazdı.

Reklam Reklam

İtalyan kaleci, Paris Saint-Germain, Leipzig ve Aston Villa maçlarında yaptığı bazı hatalar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Ancak başka maçlarda da dünyanın en iyi kalecilerinden biri olduğunu teyit eden etkileyici kurtarışlara imza attı.

Related Topics

Daha önceki haberler de Donnarumma'nın topla oynama ve oyun kurma becerisinin Maresca'nın sisteminde geliştirilmesi gereken bir nokta olduğuna işaret etmişti. Buna karşın teknik direktör, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda İtalyan kalecinin yeteneklerine güvendiğini vurgulamıştı.

Manchester City kalesinde olası devrim

Olası değişiklikler yalnızca Donnarumma'nın geleceğiyle sınırlı değil. Habere göre Manchester City yönetimi, sezon sonunda kaleci mevkisinde kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gitmeyi değerlendirebilir ve yedek kaleci Geronimo Rulli'den de vazgeçebilir.

Reklam

Bu senaryo, kulübün mevcut ikiliyle yollarını ayırmaya gerçekten karar vermesi halinde iki yeni kaleci arayışına girebileceği anlamına geliyor. Böyle bir adım, Maresca'nın teknik taleplerine daha uygun oyunculara sahip olma isteğini yansıtacaktır.

Donnarumma'nın maaşı ayrılığını zorlaştırıyor

İtalyan kalecinin piyasa değeri 45 ila 50 milyon euro civarında tahmin ediliyor. Ancak olası ayrılığının önündeki en büyük engel yüksek maaşı olabilir. Haberlere göre Donnarumma, Manchester City'de sezon başına net yaklaşık 12 milyon euro kazanıyor.

Reklam

Oyuncunun bu mali yükü üstlenmeye hazır bir kulüp bulmakta zorlanacağı düşünüldüğünde, bu rakam transfer seçeneklerini sınırlayabilir.

Calciomercato sitesinin haberine göre Suudi Arabistan ve Türkiye, Donnarumma için olası adresler arasında yer alıyor. İngiltere'de ise Chelsea ve Liverpool'un oyuncuyla ilgilenme ihtimali öne çıkıyor. Bayern Münih de vatandaşı Manuel Neuer'in yerine bir isme ihtiyaç duyması halinde onu transfer etmeyi değerlendirebilir.