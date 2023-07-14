Manchester City'de her kupayı kazanan yıldız, Bayern Münih yolcusu!

Premier Lig devi Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'nın gözdelerinden olan yıldız oyuncuya Almanya yolu göründü.

NE OLDU? Bayern bir süredir İngiliz oyuncuyu takip ediyordu, ancak geçen ay Walker, Manchester City'de kalma arzusunu dile getirerek ve kulüple yeni sözleşme görüşmelerine girerek söylentileri yalanladı. Ş

Ancak şimdi, Sky Sport Germany'nin 33 yaşındaki oyuncunun "Kulüple sözlü bir anlaşmaya vardığını" ve Bayern'e imza atmaya hazır olduğunu bildirmesiyle fikrini değiştirmiş görünüyor.

BÜYÜK RESİM: 2017'de Spurs'tan City'ye katıldığından beri Kyle Walker, Pep Guardiola'nın her şeyi kupayı Manchester City takımında büyük bir rol oynadı.

Beş lig şampiyonluğu ve son olarak da uzun zamandır beklenen Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Bununla birlikte, yeni bir mücadeleye hazır gibi görünüyor ve söylentilere göre 15 milyon sterlinlik (19 milyon dolar) gibi bir ücretle Bayern'e transfer olacak.

Alman devi, onun ilk 11'de yer alması için mükemmel bir fırsat olabilir, çünkü tecrübeli bek oyuncusu için geçen sezonki 27 lig maçı belki de tatmin edici değildi.

VE DAHA FAZLASI: Walker'ın Bayern'e olası transferi, Fransa'nın sağ beki Benjamin Pavard'ın takımdan gönderilmesi anlamına da geliyor. kapıdan dışarı çıkması için bir yol açabilir.

Haberlere göre; Manchester United da dahil olmak üzere birden fazla kulüp Pavard'ı istiyor ve Bayern, 27 yaşındaki Fransız oyuncu için 27 milyon £ (33 milyon $) gibi bir ücret bekliyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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WALKER İÇİN SIRADA NE VAR? Walker'ın hedefi şimdi, Bayern'in City ile bir transfer ücreti konusunda anlaşıp anlaşamayacağına bakmak olacak.

Ancak İngiliz milli oyuncunun Pep Guardiola'da kaybolmayacak olan ayrılma arzusu açık görünüyor.