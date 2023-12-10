Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Luton Town karşılaşmasında kadroda değildi.

Manchester City’nin Premier Lig’de 16. hafta mücadelesinde Luton Town ile deplasmanda çıktığı maç öncesinde Erling Haaland'dan kötü haber geldi.

Bu sezon Luton Town maçına kadar hiçbir karşılaşmayı kaçırmayan Norveçli yıldız, bu deplasmanda kadroda yer almadı.

Haaland'ın sakatlıktan dolayı Luton Town deplasmanında kadroda olmadığı aktarıldı.

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Erling Haaland'ın 2023-24 sezonu performansı

Norveçli futbolcu, bu sezon Manchester City forması ile tüm kulvarlarda toplamda 22 maça çıktı. Haaland, söz konusu 22 mücadelede 19 gol atıp 5 asist kaydetti.

Haaland, 19 golün 14'ünü İngiltere Premier Lig'de kaydederken 5 golü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attı.

Guardiola'nın soyunma odası konuşması

Öte yandan son dönemde sık sık puan kayıpları yapan Manchester City'de, Aston Villa mağlubiyetinin ardından Pep Guardiola'nın oyuncularla yaptığı konuşma ortaya çıktı.

İspanyol menajerin oyuncularına, "Futbolda böyle şeyler olur. Kazanmak istediğinizi, denediğinizi biliyorum çünkü bana bunu defalarca kanıtladınız. Şimdi aldığımız sonuçlar her zamanki kadar iyi değil. Bunu düşünmem lazım. Uyumam ve üzerine düşünmem gerek. Bu durumun içinden nasıl çıkacağımızı bulmak benim görevim. Uzun yıllar boyunca bir çözüm bulduk ve başardık. Şimdi yeniden bunun için mücadele ediyoruz." dediği kaydedildi.