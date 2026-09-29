Ferran Soriano, Sky Sports muhabiri Rob Harris’ın sert iddialarını yalanlamayı reddetti. Manchester City CEO’su, Premier League’in mali kurallarını ihlal ettikleri yönündeki suçlamalar hakkında açıklama yapmak istemedi.

Harris, Manchester City’nin üst düzey yöneticisine, “Premier League bugün yaklaşık on yıl boyunca hile yaptığınızı doğruluyor. Futbol taraftarlarından özür diliyor musunuz?” diye sordu. Soriano’nun kısa yanıtı ise, “Söyleyecek bir şeyim yok, teşekkür ederim” oldu.

Harris daha sonra Soriano’ya, Manchester City’nin bir temyiz sürecini kazanacağına inanıp inanmadığını sordu. “Premier League ‘göstermelik sözleşmeler’den bahsediyor. Bu bir ‘göstermelik kulüp’ mü? Futbol dünyasına söyleyecek hiçbir şeyiniz yok mu? Bu kadar uzun süre hile yaptınız.” Soriano bir kez daha “teşekkürler” dedi ve ardından hızla uzaklaştı.

Soriano, 2003 ile 2008 yılları arasında diğer görevlerinin yanı sıra Barcelona’da başkan yardımcılığı yaptı. İspanyol deneyimli yönetici, 2012’den bu yana Manchester City’de CEO olarak görev yapıyor ve kulüp bu nedenle ciddi sorunlarla karşı karşıya gibi görünüyor.

Premier League’in internet sitesinde salı günü yer alan bilgilere göre Manchester City, dokuz yıl boyunca Premier League’in mali kurallarını ihlal etti. Daha önce de İngiliz devinin mali alandaki tam 114 kural ihlalinden suçlu bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Premier League şimdi ilk kez bir açıklama yaptı. Manchester City’ye yöneltilen suçlamalar arasında, ticari ortaklarla tüm taraflar arasındaki anlaşmaların yanlış yansıtıldığı sahte sözleşmeler imzalanması da bulunuyor. Bu sayede kulüp, kağıt üzerinde giderlerini düşürüp gelirlerini artırabildi.

Manchester City, kuralları ihlal ederek 1,05 milyar avroluk maliyeti denetleyici kurumların gözünden saklayabildi. Ayrıca mali durum gerçekte olduğundan daha olumlu gösterildiği için yaptırımlar yıllarca uygulanmadı.