Manchester City, CAS'a başvurdu

CAS'a başvuran Manchester City, UEFA'dan FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından men ve 30 milyon euro para cezası almıştı...

İngiltere kulübü , UEFA'nın finansal fair play kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle verdiği iki sezon Avrupa kupalarından men cezası için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurdu.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre Manchester City, UEFA'nın 14 Şubat'ta kulübe verdiği 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon euro para cezasına ilişkin karara itiraz etti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiltere kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı açıklanmıştı.