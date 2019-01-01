Manchester City, Brighton'ı rahat geçti: 4-0
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Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, sahasında Brighton'ı ağırladı. City karşılaşmayı farklı bir şekilde 4-0 kazandı.
City'ye galibiyeti getiren golleri 2'de Kevin de Bruyne, 42 ve 55'te Sergio Agüero, 79'da Bernardo Silva kaydederken, David Silva ise iki golün asistini hazırladı.
İki golün sahibi Agüero ise Premier Lig'deki son 7 şutunda da gol bulmayı başardı.
Bu sonuçla City puanını 10'a yükseltirken, Brighton ise 4 puanda kaldı.