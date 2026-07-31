Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Pep Guardiola'nın halefi olarak çıktığı ilk sezonunda dev bir meydan okumayla karşı karşıya; zira toplu ayrılık hayaleti takımın istikrarını tehdit ederken, devam eden yaz transfer döneminde çok sayıda temel oyuncu ve genç ismin kaybedilmesi ihtimali gündemde.

İngiliz "Manchester Evening News" gazetesi, İngiliz kulübünün Maresca'nın yeni sportif direktör Hugo Viana ile iş birliği içinde yürüttüğü kapsamlı bir yeniden yapılanma çerçevesinde, temel yıldızlar ile umut vadeden gençleri de kapsayan uzun bir oyuncu listesine veda etmeye hazırlandığını ortaya koydu.

Rodri ve Trafford ayrılık listesinin başında

İspanyol orta saha yıldızı Rodri'nin krizi, yönetimin karşılaştığı çetrefilli dosyaların başında geliyor. Oyuncunun sözleşmesi sadece bir yıl sonra sona eriyor ve İspanyol Real Madrid'e katılmayı şiddetle istiyor.

İspanyol "Cadena SER" radyosunun bildirdiğine göre, Real Madrid oyuncuyu kadrosuna katmak için 50 milyon euro değerinde sözlü bir teklif sundu; Manchester City ise 75 milyon euro talep ediyor. Bu gelişme, Kraliyet kulübünün başkanı Florentino Perez'in uzun süreli itirazının ardından transfere yönelik tutumunu değiştirmesiyle yaşandı.

Rodri'nin ayrılması durumunda City, orta sahadaki boşluğu doldurmak amacıyla olası bir alternatif olarak Fransız Lille'in 18 yaşındaki yıldızı Ayoub Bouaddi'yi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kulüp ayrıca, Gianluigi Donnarumma'nın gelişinin ardından yedek kulübesine mahkûm olan kalecisi James Trafford'u kaybetmeye de hazırlanıyor. İngiliz oyuncu, Newcastle ve Aston Villa'nın ilgisinin ardından Leeds United'a katılmayı kabul etti. Bu durum, Donnarumma'ya bir alternatif bulmayı kulübün en öncelikli hedefi haline getiriyor; bu bağlamda Fransız Marsilya'nın kalecisi Geronimo Rulli'nin adı gündeme geliyor.

Real Madrid üç yıldızı hedefliyor

Real Madrid'in ilgisi yalnızca Rodri ile sınırlı değil; Portekizli savunmacı Ruben Dias'ı ve halihazırda Kraliyet kulübüyle imza atmış olan Bernardo Silva'yı da kapsayacak şekilde genişliyor. Bu, Maresca'nın hedefleri açısından acı verici bir darbe.

Savinho ve Grealish çıkış arıyor

Öte yandan, Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho geçen yaz Tottenham'a katılmaya yakınken, resmi olarak ayrılmak istedi. İngiliz basını, iki kulüp arasında 70 milyon euro değerindeki bir transfer için ciddi görüşmeler yürütüldüğünü belirtiyor.

Hâlâ sakatlığından iyileşmekte olan Jack Grealish de, Everton'ın eski yıldızını kalıcı olarak geri alma isteğine rağmen, Maresca'yı ikna etme şansının azlığını fark etmesinin ardından bir çıkış arıyor.

Kiralık dalgası ve toplu ayrılık

Kulüp, Mathys Tel'in Monaco'ya, Sfir Nypan'ın Lommel'e ve Christian McFarlane'in Leicester'a kiralık transferlerini halihazırda tamamladı; Kalvin Phillips ise kiralık olarak Sheffield United'a katılacak.

Kulüpten ayrıca Max Alleyne, Matty Henderson Hall, Divine Mukasa, Jaden Heskey ve Stephen Mfuni gibi umut vadeden bir dizi genç oyuncu da ayrılacak; bunun yanında tecrübeli isimler Claudio Echeverri ve Jusuf Bah'ın durumlarının da çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Mateo Kovacic gibi başka oyuncuların sözleşmeleri yenilenmeyecek; Maresca ise Tottenham'ın kadrosuna katmak istediği Omar Marmoush ile Türk Galatasaray'ın ilgisini çeken Tijjani Reijnders hakkında kritik kararlar almak zorunda kalacak.

Fırtınanın ortasında bir umut ışığı

Bu şiddetli ayrılık dalgasına rağmen Manchester City, hâlâ son dönemde sözleşmelerini yenileyen sağlam bir yıldız çekirdeğine güvenebilir; başta Phil Foden, Jeremy Doku, Abdukodir Khusanov ve Josko Gvardiol olmak üzere. Buna ek olarak Elliot Anderson da yüklü bir bedel karşılığında kadroya katıldı.

Önümüzdeki haftalar, Guardiola'nın ayrılmasının ardından kulüp tarihinde yeni bir sayfa açan ve takımın kimliğini bütünüyle yeniden şekillendirebilecek benzeri görülmemiş meydan okumalarla karşı karşıya olan Maresca yönetimindeki yeni Manchester City'nin hatlarını belirlemede belirleyici olmayı sürdürüyor.