Manchester City başkanı: Premier Lig birliği bize karşı "komplo teorisi" güdüyor

Manchester City'nin CEO'su Ferran Soriano, kulübün Şubat 2023'ten bu yana kendisine yöneltilen mali ihlallerle ilgili suçlamaların çoğundan İngiltere Premier Lig'in kulübü mahkûm ettiğini açıklamasının ardından gerginliği yatıştırmaya çalıştığı dahili bir video mesajıyla kulüp çalışanlarına seslendi.

Soriano, karar açıklandıktan sonra kamuoyuna açıklama yapmayı reddederken ya da bugün salı günü Kopenhag'da düzenlenen kulüpler genel kurulunda konuşmazken, davanın dayandığı suçlamaların "yalan bir iddiaya dayandığını" vurgulayarak kulüp çalışanlarına hitap etmeyi tercih etti.

Soriano, Marca gazetesinin aktardığına göre mesajında şunları söyledi: "Premier Lig ile olan tüm dava, yalan bir suçlamaya dayanıyor; o da kulüp sahiplerinin parasının Abu Dabi'den bazı sponsorlar aracılığıyla Manchester City'ye aktarıldığı iddiasıdır. Bu doğru değil ve bunun yaşanmadığını ve yaşanmayacağını kanıtlamak için Premier Lig komisyonuna yeterli kanıt sunuldu."

Şöyle devam etti: "Banka ekstrelerinden, mali transferlerden, tanık ifadelerinden ve paranın kulüp sahibinden gelmediğini kesin olarak kanıtlamak için gereken her şeyden söz ediyoruz."

Manchester City'nin CEO'su, kulübe yöneltilen tüm suçlamaların kendi bakış açısına göre bu varsayıma dayandığını belirterek şöyle konuştu: "Bize yöneltilen her yalan suçlama, bu basit ve tamamen yalan iddiadan kaynaklanıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim ve avukatlarımız için şaşırtıcı bir şekilde, iki yıldan fazla süre geçtikten sonra Premier Lig komisyonu, Premier Lig'in benimsediği komplo teorisini destekleyen bir görüş açıkladı. Buna ulaşmak için kulübün sunduğu kanıtlar göz ardı edildi ve yanlış bir sonuca varıldı."

Soriano videoda, Manchester City'nin karara itiraz edeceğini vurguladı; kulüp bunu, soruşturma sonucunun açıklanmasının ardından yayımladığı bir açıklamayla daha önce resmen teyit etmişti.

Davadaki bir sonraki adım, Manchester City hakkında uygun cezayı belirleyecek olan bağımsız komisyon önünde atılacak. Rapora göre bu ceza, mali bir para cezası, puan silme, alt lige düşürülme ve Premier Lig'den ihraç arasında değişebilir.

Manchester City, karara karşı itirazını sunmak için önümüzdeki cumaya kadar süreye sahip.