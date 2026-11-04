Manchester City, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde büyük mücadele sonunda galibiyete ulaştı. Almanya deplasmanında RB Leipzig, İngiliz ekibinden hiç de aşağı kalmadı. Ancak fırsatları çok daha iyi değerlendiren City, Erling Braut Haaland'ın son dakikalardaki galibiyet golüyle üç puanı Etihad'a götürdü: 2-3.

Maçın ilk ciddi fırsatı Rayan Cherki'den geldi. Oyun kurucu, Enzo Fernández'in harika pasının ardından topu Doğu Alman ekibinin kalesinin az farkla yanından dışarı gönderdi.

City kalecisi Gianluigi Donnarumma, Antonio Nusa'nın sert şutunu hatalı karşılayınca talihsiz bir gol yeme tehlikesi yaşadı. Topun kalesinin üstüne düşmesiyle derin bir nefes aldı.

Bu pozisyon Leipzig'e güven verdi. Teknik direktör Martin Demichelis'in takımı, Christoph Baumgartner'ın uzaktan sert şutuyla bir kez daha öne geçmeye çok yaklaştı. Savunmada da iyi bir performans sergileyen Leipzig karşısında City, Alman ekibinin savunmasını aşmakta büyük zorluk çekti.

City'nin Red Bull Arena'da öne geçmek için bir kendi kalesine gole ihtiyaç duyması da maçın gidişatını yansıtıyordu. Fernández'in uzun pası ceza sahasının sol tarafında yerine ulaştı. Nico O’Reilly'nin bekletmeden yaptığı ortada Castello Lukeba, anlaşılması güç bir müdahaleyle topu kendi kalesine gönderdi.

Geriyi düşmeyi hak etmeyen Leipzig, ikinci yarının hemen başında eşitliği sağladı. Donnarumma önce Baumgartner'ın sert şutunu uzanarak harika bir şekilde kurtardı. Ancak kısa süre sonra ev sahibi ekip golü buldu. Donnarumma, Baku'dan orta bekliyordu. Bunu fark eden Baku, İtalyan kaleciyi yakın köşeden tamamen hazırlıksız yakaladı: 1-1.

Eski Hollanda Ümit Millî Takımı oyuncusu Ezechiel Banzuzi ile Alman ekibi 2-1'e de çok yaklaştı, ancak şutu direğin birkaç santimetre dışından geçti. Heyecanlı geçen ikinci yarıda City, kaçan bu fırsatın ardından Fernández'in golüyle rakibini cezalandırdı. Fernández, Iliman Ndiaye'nin pasında düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Ancak City bu üstünlüğün keyfini uzun süre çıkaramadı. İlk yarının tartışmasız en iyi oyuncusu Nusa, Christopher Nkunku'nun pasında sol ayağıyla topu, müdahale şansı bulunmayan Donnarumma'nın uzağındaki köşeye gönderdi. Yine de son sözü City söyledi. Haaland, Elliott Anderson'ın ortasını arka direkte kayarak ağlara gönderdi: 2-3.