Manchester City, 2023 yılında Etihad'a duvar ördü

Manchester City, Premier Lig'de Sheffield United'ı mağlup ederken yılı Etihad'da yakaladığı başarıyla kapattı.

Manchester City, 2023'ün son maçına çıktı

Sheffield United'ı 2-0 mağlup ettiler

Böylece Etihad'da başarılı bir istatistik yakaladılar

NE OLDU? Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City bu sezon Premier Lig'de arzu ettiği performansın altında kaldı ve yılı lig tablosunda Liverpool ile Aston Villa'nın ardından üçüncü sırada bitirecek. Ancak İngiliz ekibi, Etihad'da başarılı bir performans ortaya koyuyor.

BÜYÜK RESİM: Manchester City, 2023 yılının son maçında Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti. Böylece Pep Guardiola'nın öğrencileri, 2023 yılında Etihad'da tüm müsabakalarda çıktıkları hiçbir maçı kaybetmemiş oldu. Manchester City evinde son mağlubiyetini 12 Kasım 2022'de Brentford'a karşı almıştı. O günden bu yana resmi maçlarda Etihad'da kaybetmedi.

SIRADA NE VAR? Manchester City bir sonraki maçına FA Cup mücadelesiyle çıkacak. 7 Ocak'ta Huddersfield Town ile oynayacak olan Guardiola'nın ekibi, 13 Ocak'ta Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.