Man United, Solskjaer'i kovmayı düşünmüyor
Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer'in görevine son vermeyi planlamıyor.
Bu sezon Premier Lig'de 14 maçtan sadece 4 galibiyet çıkarabilen United'da taraftar nezdinde fatura Solskjaer'e kesilmiş durumda fakat yönetimin Norveçli hocaya güveni sarsılmadı.
Tottenham'ın Mauricio Pochettino'nun görevine son vermesinin ardından Arjantinli çalıştırıcının adı Kırmızı Şeytanlar'la anılmaya başlamıştı ancak Ed Woodward'un, olağanüstü kötü sonuçlar alınmadıkça, Solskjaer ile yolları ayırmaya niyeti yok. Woodward, Solskjaer'in orta vadede takımı istenen seviyeye çıkaracağına inanıyor.
Premier Lig'de bu sezon Tottenham Pochettino'yu, Arsenal ise Unai Emery'yi kovdu.
Manchester United ligin 14 haftası geride kalırken 18 puanla dokuzuncu sırada ve lider Liverpool'un 22 puan gerisinde.