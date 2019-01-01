Man City'de şok: Şimdi de Stones yok!

Laporte'tan sonra Stones da sakatlandı, Pep Guardiola'nın elinde stoper olarak sadece Otamendi kaldı!

İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu 'de Aymeric Laporte'den sonra John Stones'un da sakatlanmasıyla stoper bölgesinde sadece Nicolas Otamendi kaldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın oynayacakları mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, John Stones'un antreman sırasında sakatlandığını ve 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Bir diğer stoper Laporte'nin de sakat olduğunu ve tek stoperleri kaldığını hatırlatan Guardiola, "Sadece bir stoperle mücadele etmek benim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadesini kullandı.

Manchester City'nin sahasında 'u 4-0 yendiği maçta sağ dizinden sakatlanan Laporte'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.