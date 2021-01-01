Mame Thiam'dan Aytaç Kara paylaşımı

Sezon başında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam, eski takımının Beşiktaş'ı yenmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aytaç Kara'ya eski takım arkadaşı Mame Thiam'dan yorum geldi.

Aytaç'a Kaka benzetmesi

Aytaç Kara, 1-0'lık galibiyetin ardından kendisine ait resmi Instagram hesabından; "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Oynayan, oynamayan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" notunu paylaştı.

Geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen Fenerbahçe'nin forvet oyuncularından Mame Thiam da bu paylaşımın altına; "Aytaç Kakaa" yazarak yanıt verdi.

Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle adeta hayata yeniden döndü. İstanbul temsilcisi ligde 5 haftadır kazanamıyordu. 3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa, 34 puanla 14. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe'de hedef 3 puan

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya mağlup olmasıyla umutları yeniden yeşeren Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek.

Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Emre Belözoğlu, teknik direktörlük koltuğundaki ilk sınavını Denizlispor karşısında verecek.