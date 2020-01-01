Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp Kasımpaşa forması giyen Senegalli golcüyü kadrosuna kattı.

'de yeni sezon öncesi transferler devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüp, forması giyen forvet oyuncusu Mame Thiam'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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Bonservis bedeli ödenmeyecek

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü, yaptığı açıklamayla Mame Thiam için herhangi bir bonservis bedeli alınmayacağını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rekabetçi ve adil bir lig olması adına gerekli eşit koşulların sağlanması, limit problemi sebebi ile karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam’ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik." denildi.

27 yaşındaki oyuncu geçen sezon Kasımpaşa forması altında çıktığı 28 resmi maçta 12 gol atıp 5 de asist yapmıştı.